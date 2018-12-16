Дама «под шофе» нанесла сожителю тяжелые увечья

Работники Слободского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 54-летнюю харьковчанку.
14 декабря в полицию поступило сообщение о том, что с места проживания в больницу с ножевым ранением живота доставили 43-летнего мужчины.
Полицейские установили, что 13 декабря во время совместного распития спиртных напитков между сожителями возникла ссора. В результате женщина нанесла мужчине ножевое ранение.
Пострадавший сразу решил в больницу не обращаться. На следующий день ему стало плохо, после чего ему вызвали скорую помощь.
54-летняя харьковчанка не стала отрицать свое вины и призналась в совершении преступления.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Хорошо заниматься исследовательской деятельностью, а также общаться с иностранцами, практиковаться в языках с акцентом на бытовую или узкоспециализированную, целевую лексику.
В воскресенье, 16 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом установится пасмурная погода,
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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