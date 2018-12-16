16.12.2018 13:03

Дама «под шофе» нанесла сожителю тяжелые увечья

Работники Слободского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 54-летнюю харьковчанку.



://hk.npu.gov.ua

14 декабря в полицию поступило сообщение о том, что с места проживания в больницу с ножевым ранением живота доставили 43-летнего мужчины.

Полицейские установили, что 13 декабря во время совместного распития спиртных напитков между сожителями возникла ссора. В результате женщина нанесла мужчине ножевое ранение.

Пострадавший сразу решил в больницу не обращаться. На следующий день ему стало плохо, после чего ему вызвали скорую помощь.

54-летняя харьковчанка не стала отрицать свое вины и призналась в совершении преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.