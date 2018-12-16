Главная Новости Общество Дама «под шофе» нанесла сожителю тяжелые увечья
16.12.2018  13:03   

Дама «под шофе» нанесла сожителю тяжелые увечья

Работники Слободского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 54-летнюю харьковчанку.


://hk.npu.gov.ua

14 декабря в полицию поступило сообщение о том, что с места проживания в больницу с ножевым ранением живота доставили 43-летнего мужчины.

Полицейские установили, что 13 декабря во время совместного распития спиртных напитков между сожителями возникла ссора. В результате женщина нанесла мужчине ножевое ранение.

Пострадавший сразу решил в больницу не обращаться. На следующий день ему стало плохо, после чего ему вызвали скорую помощь.

54-летняя харьковчанка не стала отрицать свое вины и призналась в совершении преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  харьков, алкоголь, поножовщина, полиция, сепуку, жертва
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.12 Спорт На выходных прошли баталии бойцов ММА, боксеров и тайцев: итоги схваток 17.12 Образование «Лучшим студентом Украины 2018» стала харьковчанка-чемпион по «Казацкому поединку» 17.12 Спорт Харьковчанка признана лучшей синхронисткой мира
 
 

Видео

Харьковский горсовет продолжает защищать права предпринимателей рынка Барабашово
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 