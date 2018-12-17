17.12.2018 18:24

Харьковчан будут учить, как построить счастливый брак

арьковчан приглашают на семинары по подготовке к брачной жизни.



//city.kharkov.ua

В Харькове начала работу Школа подготовки к семейной жизни «Семьи создаются для счастья».

Проект организован управлением по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта совместно с благотворительным фондом «Каритас» и Главным территориальным управлением юстиции в Харьковской области.

Записаться в Школу подготовки к семейной жизни могут молодые семейные пары, молодожены, а также те, кто только планирует вступить в брак.

Занятия проходят в двух форматах:

- один тренинг, во время которого участники получают общие рекомендации по ведению семейного бюджета, гармонизации эмоциональных связей с близкими, ответственному отцовству и пр.;

- цикл тренингов, на которых широко раскрываются различные аспекты семейной жизни, формируются знания и навыки по недопущению семейных конфликтов, ответственному отношению к рождению и воспитанию детей.

Тренинги проводятся еженедельно по четвергам с 18:30 по адресу: ул. Молочная, 3, 2-й этаж (БФ «Каритас»). Контактные телефоны: (050) 343-6971, (063) 723-7189.