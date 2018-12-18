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18.12.2018  15:19   

На конференции обсудят Единую социальную сеть

В горсовете пройдет конференция, посвященная работе «Единой социальной сети»


//city.kharkov.ua
Конференция «О достижениях, результатах и перспективах работы городского социального проекта «Единая социальная сеть» пройдет 20 декабря в большом зале Харьковского городского совета, (пл. Конституции, 7).
 
Этот проект уже 19 лет успешно работает в городе. Его участниками и партнерами являются органы местного самоуправления и общественные организации социальной направленности, оказывающие различные виды социальных услуг жителям территориальной громады.
 
В 2018 году в рамках проекта было предоставлено более 1,5 млн социальных услуг, которые получили более 500 тыс. жителей города.
 
Целью конференции является подведение итогов работы партнеров «Единой социальной сети» в 2018 году и определение направлений работы на 2019 год.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  единая социальная сеть, конференция, харьков
 
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