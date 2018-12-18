18.12.2018 15:19

На конференции обсудят Единую социальную сеть

В горсовете пройдет конференция, посвященная работе «Единой социальной сети»



//city.kharkov.ua

Конференция «О достижениях, результатах и перспективах работы городского социального проекта «Единая социальная сеть» пройдет 20 декабря в большом зале Харьковского городского совета, (пл. Конституции, 7).

Этот проект уже 19 лет успешно работает в городе. Его участниками и партнерами являются органы местного самоуправления и общественные организации социальной направленности, оказывающие различные виды социальных услуг жителям территориальной громады.

В 2018 году в рамках проекта было предоставлено более 1,5 млн социальных услуг, которые получили более 500 тыс. жителей города.

Целью конференции является подведение итогов работы партнеров «Единой социальной сети» в 2018 году и определение направлений работы на 2019 год.