19.12.2018 08:40

В Хролевской колонии - восьмая свадьба за год (ФОТО)

Познакомившись в социальных сетях, осужденный и юная харьковчанка решили повязать свою судьбу



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15 декабря 2018 в государственном учреждении «Хроливськый исправительный центр №140» был зарегистрирован брак осужденного Артема со своей любимой Татьяной.

Молодожены случайно познакомились в социальной сети и за короткое время поняли, что желают создать семью.

Благодаря сотрудничеству администрации Хролевской колонии и ЗАГСа Киевского района города Харькова влюбленным представилась возможность узаконить отношения.

Администрация учреждения пожелала молодоженам согласия и любви, понимания и терпения в супружеской жизни.

С начала года в Хролевской колонии узаконили брачные отношения 8 осужденных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы.

Начальник учреждения подполковник внутренней службы Роман Хвостов отметил, что заключение брака способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.