В Хролевской колонии - восьмая свадьба за год (ФОТО)

Познакомившись в социальных сетях, осужденный и юная харьковчанка решили повязать свою судьбу
15 декабря 2018 в государственном учреждении «Хроливськый исправительный центр №140» был зарегистрирован брак осужденного Артема со своей любимой Татьяной.
Молодожены случайно познакомились в социальной сети и за короткое время поняли, что желают создать семью.
Благодаря сотрудничеству администрации Хролевской колонии и ЗАГСа Киевского района города Харькова влюбленным представилась возможность узаконить отношения.
Администрация учреждения пожелала молодоженам согласия и любви, понимания и терпения в супружеской жизни.
С начала года в Хролевской колонии узаконили брачные отношения 8 осужденных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы.
Начальник учреждения подполковник внутренней службы Роман Хвостов отметил, что заключение брака способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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