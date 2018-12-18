18.12.2018 18:53

С нового года расширится перечень услуг в ЦПАУ

Ряд услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния будет предоставляться в центрах предоставления административных услуг Харькова с 2019 года.



С нового года расширится перечень услуг в ЦПАУ



Об этом сегодня, 18 декабря, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская. Будут предоставляться услуги по расторжению брака для супругов, не имеющих малолетних детей, а также по смене имени и фамилии.

По ее словам, согласно распоряжению Кабинета Министров, администраторам центров переданы полномочия по приему и выдаче документов в сфере регистрации актов гражданского состояния. Новые услуги будут предоставляться во всех 11 ЦПАУ города уже с начала 2019 года.

«На сегодняшний день в штате центров работает 185 квалифицированных специалистов, которые прошли обучение стандартам обслуживания. В следующем году штат будет увеличен еще на 20 администраторов. Мы приглашаем всех желающих занять свободные вакансии, которые у нас появятся. Надеемся, что жители нашего города будут довольным тем сервисом, который мы будем предоставлять», - отметила Виктория Китайгородская.

Сегодня в Главном управлении юстиции в Харьковской области для сотрудников центров админуслуг провели обучение в сфере оказания новых услуг. В нем приняли участие начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорова-Луценко, директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, сотрудники отделов регистрации актов гражданского состояния и начальники центров админуслуг.

«Считаем, что это целесообразно и актуально, поскольку увеличится количество мест, куда жители города смогут обратиться за данной услугой. Учитывая, что все отделы ЦПАУ в Харькове модернизированы, в них созданы комфортные условия, и харьковчанам будет удобнее получать эти услуги через территориальные центры. Люди должны иметь право выбора», - отметила Татьяна Егорова-Луценко.

В дальнейшем обучение в сфере предоставления новых услуг по регистрации актов гражданского состояния пройдут все администраторы центров. По словам Виктории Китайгородской, уже во втором квартале 2019 года в ЦПАУ планируют внедрить еще три новые услуги: регистрация рождения, смерти и регистрация брака.

Напомним, на сегодняшний день центры административных услуг предоставляют около 400 административных, социальных и пенсионных услуг. С сентября 2017 года у харьковчан, а также жителей других городов Украины появилась возможность регистрировать брак в Региональном центре услуг.