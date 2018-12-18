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18.12.2018  19:53   

Проект харьковского обновленного БТИ отмечен министерской наградой

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины сегодня, 18 декабря, подвело итоги конкурса «Лучшие практики местного самоуправления в 2018 году».


//izvestia.kharkov.ua
Конкурс проходил по трем номинациям: практики развития, основанные на собственных стратегиях, проектах и ресурсах; формирование безопасной жизненной среды; инклюзивность регионального и местного развития. Всего было подано 149 заявок от представителей всех уровней местного самоуправления разных городов.
 
Так, Харьков был отмечен наградой в категории «практики развития» за проект реформирования предприятия «Харьковское городское бюро технической инвентаризации». Диплом директору Департамента регистрации Олегу Дроботу вручил Вице-премьер-министр Украины - Министр регионального развития Геннадий Зубко. 
 
Напомним, на сегодняшний день Харьковское городское бюро технической инвентаризации - единственное в Украине БТИ, которое предоставляет онлайн-услуги, в частности, в режиме онлайн можно заказать технический паспорт жилья. Также на предприятии внедрены сервисы мобильных платежей, что позволяет в короткий срок оплатить заказанные услуги. Кроме того, с ноября в БТИ предоставляют бесплатные юридические консультации, касающиеся недвижимости. 
 
Справка. Конкурс «Лучшие практики местного самоуправления» проводится в Украине с 2014 года. За четыре года лучшими были признаны 108 практик.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  обновленный бти, награда, харьков
 
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