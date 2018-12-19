19.12.2018 14:46

Резолюция II Украинского женского конгресса получила поддержку в Харькове

Депутаты Харьковского городского совета приняли обращение к Верховной Раде Украины о поддержке резолюции II Украинского женского конгресса.



//www.unian.net

Как сообщила сегодня, 19 декабря, на сессии горсовета председатель комиссии по гуманитарным вопросам и руководитель рабочей группы по присоединению к Европейской хартии равенства Ольга Чичина, Женский конгресс является одним из самых влиятельных событий не только в сфере гендерной политики, но и в сфере развития гражданского общества, которое ставит вопрос верховенства права и обеспечения равных прав и возможностей на повестку дня в Украине.

«Гендерная равность - это индикатор, который демонстрирует, насколько развито государство. Одна из главных задач органов местного самоуправления - это комплексное социально-экономическое развитие громады и качественное предоставление услуг населению. В этом контексте гендерная политика является инструментом повышения качества предоставления услуг с учетом потребностей всех социальных групп и обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в течение всей жизни в доступе к ресурсам и принятию решений. Главным показателем внедрения гендерной политики в городе Харькове признано создание гражданского общества с равными правами и возможностями во всех сферах жизнедеятельности города», - отметила Ольга Чичина.

Таким образом, горсовет поддержал резолюцию II Украинского женского конгресса, а именно - приоритетные направления равных прав и возможностей на 2019 год: способствование расширению участия женщин в политической и экономической жизни страны, обеспечение принципа гендерного равенства в секторе безопасности, обороны и правоохранительной деятельности, распространение принципов равных прав и возможностей женщин и мужчин, обеспечение гендерно ориентированного бюджетирования.

Обращение депутатов горсовета будет направлено в парламент, где в направлении гендерной политики активно работает межфракционное депутатское объединение «Равные возможности».