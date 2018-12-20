В Индустриальном районе детей поздравили с Днем святого Николая

Праздничная программа ко Дню святого Николая прошла 19 декабря во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» для детей-сирот и детей под опекой.
С праздником их поздравила заместитель председателя райадминистрации Елена Великанова.
«В этот день все дети с интересом заглядывают под подушку, потому что верят, что подарки им ночью положил святой Николай. Пусть сегодня сбудутся ваши самые заветные желания! Будьте всегда жизнерадостными, больше улыбайтесь, благополучия вам и добра», - сказала она.
Дети посмотрели музыкальный спектакль «День непослушания» театра-студии «Детский квартал» и получили подарки.
Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для решения сложных вопросов. Трудности будут даваться легко, стоит только проявить эмоциональную холодность и ясный ум.
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20 декабря — не очень богат праздниками. Однако в этот день в разные годы произошло немало интересных и знаковых событий, таких, например, как введение трудовой книжки в СССР.
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