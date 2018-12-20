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20.12.2018  08:45   

В Индустриальном районе детей поздравили с Днем святого Николая

Праздничная программа ко Дню святого Николая прошла 19 декабря во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» для детей-сирот и детей под опекой.


://city.kharkov.ua

С праздником их поздравила заместитель председателя райадминистрации Елена Великанова.

«В этот день все дети с интересом заглядывают под подушку, потому что верят, что подарки им ночью положил святой Николай. Пусть сегодня сбудутся ваши самые заветные желания! Будьте всегда жизнерадостными, больше улыбайтесь, благополучия вам и добра», - сказала она.

Дети посмотрели музыкальный спектакль «День непослушания» театра-студии «Детский квартал» и получили подарки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дети, подарки, харьков, творчество, николай, опека
 
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