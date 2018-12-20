20.12.2018 12:58

Жительница Первой столицы отметила вековой юбилей

Жительница Московского района Лидия Шевелева 16 декабря отметила 100-летний юбилей.



//city.kharkov.ua

В этот день поздравить Лидию Ивановну пришли представители районной администрации. От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса заместитель председателя администрации района Юлия Жаркова пожелала ей здоровья и благополучия.

«Дожить до такого почтенного возраста - это пример для каждого человека! Мы гордимся тем, что в Харькове живут такие замечательные люди, как вы!» - сказала Юлия Жаркова.

Лидия Ивановна Шевелева родилась 16 декабря 1918 года в селе Волково Архангельской области. После окончания школы училась в техникуме народного образования. Работала в родном селе учителем начальных классов. В 1932 году по комсомольской путевке уехала на Дальний Восток, где проработала 8 лет учителем.

В начале войны Лидия Ивановна переехала на Сахалин, в город Макаров, а в 1964 году - в Корсаков. 40 лет жизни женщина посвятила профессии учителя, за что была удостоена звания Заслуженный учитель РСФСР. Уйдя на пенсию, она вместе с семьей переехала жить в Харьков.

Именинница поделилась с гостями воспоминаниями о работе и своих учениках, а также рассказала о своем секрете долголетия.

«Пусть каждый день дарит всем радость и положительные эмоции, а приятные воспоминания согревают сердце - ведь это и есть залог долголетия!» - сказала Лидия Шевелева.