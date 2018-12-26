Главная Новости Общество Рост тарифов на перевозку пассажиров оголил дисбаланс спроса на пассажирские перевозки в Харькове и регионах
26.12.2018  14:30   

Рост тарифов на перевозку пассажиров оголил дисбаланс спроса на пассажирские перевозки в Харькове и регионах

С начала года по декабрь в Харькове было перевезено 60 млн 220 тыс пассажиров и 34,5 млн по области.


// facebook

Увеличение на 20% роста стоимости проезда уменьшила пассажиропоток в маршрутках первой столицы на каждого десятого пассажира.

Люди просто пересели на метро, повысивший пассажиропоток на 5%, и на трамваи ( + более 7% по сравнению с прошлым годом).

Диаметрально противоположную ситуацию видно в отношении к перевозчикам, обслуживающим регионы. Там метро и трамваев нет.

Но достаточно неисчерпанном «потенциале» красноречиво говорит практически удвоенный, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток в Люботин (183%) Кегичевский район (219%) и на Сахновщину (186% от прошлогоднего объема).

Таким образом, если в Харькове подымать цен просто бесполезно – люди и так перестают ездить, по по регионам вполне можно ожидать и после новогодние «сюрпризы» в ценах на проезд

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  перевозка, пассажиры, тарифы, харьков, область, люботин.
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.10 Дороги и транспорт Ко Дню железнодорожника для 60 харьковчан-ветеранов отрасли состоится ретрорейс Харьков-Люботин-Харьков 17.08 Экономика и промышленность В течение июля-августа Южная железная дорога перевезла почти 500 тыс. Тонн зерна нового урожая 31.05 Криминал и происшествия На Харьковщине задержали автомобиль, перевозивший древесину без документов (ФОТО)
 
 

Видео

Выбрали "Королеву Харькова - 2019"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 