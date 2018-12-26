Рост тарифов на перевозку пассажиров оголил дисбаланс спроса на пассажирские перевозки в Харькове и регионах

С начала года по декабрь в Харькове было перевезено 60 млн 220 тыс пассажиров и 34,5 млн по области.
Увеличение на 20% роста стоимости проезда уменьшила пассажиропоток в маршрутках первой столицы на каждого десятого пассажира.
Люди просто пересели на метро, повысивший пассажиропоток на 5%, и на трамваи ( + более 7% по сравнению с прошлым годом).
Диаметрально противоположную ситуацию видно в отношении к перевозчикам, обслуживающим регионы. Там метро и трамваев нет.
Но достаточно неисчерпанном «потенциале» красноречиво говорит практически удвоенный, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток в Люботин (183%) Кегичевский район (219%) и на Сахновщину (186% от прошлогоднего объема).
Таким образом, если в Харькове подымать цен просто бесполезно – люди и так перестают ездить, по по регионам вполне можно ожидать и после новогодние «сюрпризы» в ценах на проезд
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
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влажн.:
давл.:
ветер: