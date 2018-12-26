26.12.2018 16:49

По Харькову проходят новогодние мероприятия

Праздничные мероприятия по случаю наступающего Нового года проходят в районах Харькова.



//city.kharkov.ua

В субботу, 22 декабря, на бульваре Юрьева в Немышлянском районе прошел праздник «Новогодние приключения», в котором приняли участие более 600 человек. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым присутствующих поздравила председатель районной администрации Татьяна Топчий и почетный харьковчанин Владимир Золотарев. Детей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, прошли игры и конкурсы с подарками.

В Индустриальном районе 22 декабря прошли театрализованные представления для детей из многодетных семей. После музыкальной сказки на площади Святого Александра состоялось открытие районной елки. На празднике выступили воспитанники Дворца детского и юношеского творчества «ИСТОК» и прошло фаер-шоу. В мероприятии приняли участие около 2 тыс. жителей района. Председатель районной администрации Ольга Вельможная пожелала присутствующим счастья и удачи в новом году. «Пусть год будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Пусть в новом году все будут здоровыми, красивыми, любимыми и успешными! С наступающим!» - сказала глава района.

Также Ольга Вельможная от имени городского головы Геннадия Кернеса поздравила с наступающими праздниками воспитанников детского сада №272.