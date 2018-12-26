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26.12.2018  16:49   

По Харькову проходят новогодние мероприятия

Праздничные мероприятия по случаю наступающего Нового года проходят в районах Харькова.


//city.kharkov.ua
В субботу, 22 декабря, на бульваре Юрьева в Немышлянском районе прошел праздник «Новогодние приключения», в котором приняли участие более 600 человек. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым присутствующих поздравила председатель районной администрации Татьяна Топчий и почетный харьковчанин Владимир Золотарев. Детей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, прошли игры и конкурсы с подарками.
 
В Индустриальном районе 22 декабря прошли театрализованные представления для детей из многодетных семей. После музыкальной сказки на площади Святого Александра состоялось открытие районной елки. На празднике выступили воспитанники Дворца детского и юношеского творчества «ИСТОК» и прошло фаер-шоу. В мероприятии приняли участие около 2 тыс. жителей района. Председатель районной администрации Ольга Вельможная пожелала присутствующим счастья и удачи в новом году. «Пусть год будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Пусть в новом году все будут здоровыми, красивыми, любимыми и успешными! С наступающим!» - сказала глава района.
 
Также Ольга Вельможная от имени городского головы Геннадия Кернеса поздравила с наступающими праздниками воспитанников детского сада №272.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  новый год, мероприятия, харьков
 
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