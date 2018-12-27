27.12.2018 09:00

Погода в новогодние праздники: на Харьковщину наступает похолодание

По данным Гидрометцентра, снег в ближайшее время продолжит идти, улучшение погодных условий ожидается лишь через несколько дней.



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Непогода, которая разыгралась на Харьковщине с католического Рождества, засыпала регион снегом. В мегаполисе, по данным местного гидрометцентра, за сутки 25 декабря выпала практически месячная норма осадков.



Из-за обильных осадков без света в Украине остались сотни населенных пунктов, обрывались электропровода, из строя выходили трансформаторные подстанций, на дорогах образовывались сильные пробки, повлекшее временные ограничения движения транспорта в четырех областях: Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской.



«У нас 4 метеорологические станции по области - это Коломак, Богодухов, Красноград и Слобожанское. Там было стихийное гидрометеоявление, там выпал очень сильный снег. Количество его составляло от 28 до 38 мм, что составляет почти месячную норму. А в Харькове выпало 15 мм, что составило 42% месячной нормы», – рассказала заведующая сектором прогнозов регионального гидрометцентра Евгения Ляшенко.



Метели, ветер и налипание мокрого снега принес мощный циклон, что разместился непосредственно над Харьковским регионом. Именно это, отмечают синоптики, и вызвало такую непогоду.



«Очень активные атмосферные фронты, ветер смещался, можно сказать, со скоростью поезда, 50 километров в час. 26 декабря он уже покинул пределы Украины, ушёл на Воронеж. Поэтому у нас будет и снег, и будет период без снега, но практически с 27 по 31 декабря, я бы сказала, будет циклонический характер погоды», – добавляет Евгения Ляшенко.



Циклонический – значит нестабильный. И в Харьковскую область постепенно движется похолодание.



Максимальный мороз синоптики обещают 30-го декабря: ночью 15-20 мороза, днем до 13-ти.



Правда, такая стужа будет недолгой. 31-го декабря в дневное время уже 1-6 ниже нуля. А в первый день нового года вообще прогнозируют около нуля и вечером возможен даже дождь.