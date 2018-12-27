27.12.2018 13:49

Повысился международный рейтинг Харькова

Рейтинговое агентство «Moody's» повысило рейтинг эмитента Первой столицы.



coindesk.com

Рейтинговое агентство «Moody's Public Sector Europes» (Лондон) 27 декабря повысило рейтинг эмитента города Харькова с Саа2 до Саа1, а также изменило прогноз с «позитивного» на «стабильный».

Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, повышение рейтинга города последовало за решением «Moody's» от 21 декабря 2018 года о повышении рейтинга эмитента и государственных облигаций правительства Украины с Саа2 до Саа1, с изменением прогноза с «позитивного» на «стабильный».

Стабильный прогноз рейтинга Харькова отражает постоянную тенденцию города к улучшению бюджетных показателей и снижению долговой нагрузки.

Как отметили в «Moody's», кредитоспособность города существенно улучшилась, и Харьков продолжает добиваться положительных финансовых результатов и сокращения долга в непростых экономических условиях, также ожидается, что показатели Харькова будут стабильными в 2019 году.