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27.12.2018  14:49   

Состоялся новогодний праздник для детей-льготников Московского района

Новогодний праздник для 450 детей льготного контингента из числа учеников 3-6 классов учреждений образования Московского района прошел 26 декабря в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.


//city.kharkov.ua
Среди приглашенных были дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, дети погибших шахтеров, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с инвалидностью и дети-чернобыльцы, дети, которые воспитываются в неполных семьях, дети вынужденных переселенцев из зоны АТО и участников боевых действий в зоне АТО, а также другие школьники, нуждающиеся в социальной поддержке.
 
С наступающим Новым годом всех гостей праздника поздравил председатель Администрации Московского района Олег Товкун. Дети посмотрели спектакль и получили сладкие подарки.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дети-льготники, праздник, харьков, новый год
 
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