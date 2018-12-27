27.12.2018 14:49

Состоялся новогодний праздник для детей-льготников Московского района

Новогодний праздник для 450 детей льготного контингента из числа учеников 3-6 классов учреждений образования Московского района прошел 26 декабря в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.



//city.kharkov.ua

Среди приглашенных были дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, дети погибших шахтеров, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с инвалидностью и дети-чернобыльцы, дети, которые воспитываются в неполных семьях, дети вынужденных переселенцев из зоны АТО и участников боевых действий в зоне АТО, а также другие школьники, нуждающиеся в социальной поддержке.

С наступающим Новым годом всех гостей праздника поздравил председатель Администрации Московского района Олег Товкун. Дети посмотрели спектакль и получили сладкие подарки.