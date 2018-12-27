Состоялся новогодний праздник для детей-льготников Московского района

Новогодний праздник для 450 детей льготного контингента из числа учеников 3-6 классов учреждений образования Московского района прошел 26 декабря в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
влажн.:
давл.:
ветер: