На площади Свободы работает контактный мини-зоопарк (ВИДЕО, ФОТО)

Питомцы Харьковского зоопарка будут радовать детей и взрослых до 19 января.
Впервые участниками развлекательной программы на Главной ёлке Харькова стали животные контактного зоопарка.
Мини-версия контактного зоопарка расположена рядом с елкой в новогоднем городке.
Здесь можно увидеть некоторых прирученных животных: лисиц (рыжая и чернобурка), хорька, ушастую сову, кроликов, козочек, гусей и овец, узнать много интересного и нового об их повадках и особенностях.
Выездной зоопарк будет работать с 10:00 и до 14:00 до 19 января.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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