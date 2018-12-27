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27.12.2018  16:02   

На площади Свободы работает контактный мини-зоопарк (ВИДЕО, ФОТО)

Питомцы Харьковского зоопарка будут радовать детей и взрослых до 19 января.


// zoo.kharkov.ua

Впервые участниками развлекательной программы на Главной ёлке Харькова стали животные контактного зоопарка.

Мини-версия контактного зоопарка расположена рядом с елкой в новогоднем городке.

Здесь можно увидеть некоторых прирученных животных: лисиц (рыжая и чернобурка), хорька, ушастую сову, кроликов, козочек, гусей и овец, узнать много интересного и нового об их повадках и особенностях.

Выездной зоопарк будет работать с 10:00 и до 14:00 до 19 января.



Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  новый год, зоопарк, елка, площадь свободы, харьков
 
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