27.12.2018 16:02

На площади Свободы работает контактный мини-зоопарк (ВИДЕО, ФОТО)

Питомцы Харьковского зоопарка будут радовать детей и взрослых до 19 января.



// zoo.kharkov.ua

Впервые участниками развлекательной программы на Главной ёлке Харькова стали животные контактного зоопарка.



Мини-версия контактного зоопарка расположена рядом с елкой в новогоднем городке.



Здесь можно увидеть некоторых прирученных животных: лисиц (рыжая и чернобурка), хорька, ушастую сову, кроликов, козочек, гусей и овец, узнать много интересного и нового об их повадках и особенностях.



Выездной зоопарк будет работать с 10:00 и до 14:00 до 19 января.





