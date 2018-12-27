27.12.2018 16:47

Стартовал конкурс социальных проектов

В Харькове стартовал конкурс предложений на выполнение социального заказа и конкурс социальных проектов «Единая социальная сеть» на 2019 год.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики, в конкурсе могут принять участие общественные организации и благотворительные фонды социальной направленности, работающие и зарегистрированные как юридические лица на территории города Харькова.

Направления и задачи конкурса:

- предоставление социальной помощи и поддержки общественным объединениям ветеранов;

- сопровождение людей с ограниченными физическими возможностями;

- предоставление транспортной социальной услуги для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп с поражением опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на инвалидных колясках;

- оказание помощи бездомным и беспризорным гражданам;

- развитие городской сети раннего вмешательства для оказания услуг детям с нарушениями развития, а также семьям, которые их воспитывают;

- поддержка и развитие волонтерского движения;

- оказание правовой помощи социально уязвимым слоям населения;

- предоставление социально-психологической поддержки и консультационное сопровождение семей;

- оказание помощи пострадавшим от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола, в т.ч. экстренного реагирования.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.

Консультации по поводу участия можно получить по адресу: ул. Сумская, 64, 5 этаж, каб. 188, ежедневно с 10:00 до 13:00 с 28 декабря 2018 года по 18 января 2019 года (тел. 715-73-96).

Предложения и социальные проекты на конкурсы принимаются по вышеуказанному адресу до 16:00 28 января.