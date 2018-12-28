28.12.2018 09:22

Харьковские лесники отлавливают «чёрных лесорубов»

Лесоводы Харьковщины создали 63 рейдовые бригады, которые пристально следят за так называемыми черными лесорубами, чтобы те не выходили на свой незаконный промысел за елками.



// Панорама

Для одних сейчас время для подготовки к новогодним праздникам, закупке подарков и продуктов к столу. Для них – время усиленного внимания. В канун Нового года харьковские лесники начеку - они следят за хвойными насаждениями. Ведь именно в это время активизируются так называемые черные лесорубы.



Сергей Желтоног, начальник отдела охраны и защиты леса Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства:

У нас в текущем году выявлено 74 случая незаконных порубок новогодних ёлок. Все нарушители были привлечены к административной ответственности и наложены админштрафы. В прошлом году было выявлено 90 случаев незаконных рубок, лесонарушителями было срублено 273 дерева. Работа продолжается. Лесонарушители будут продолжать свою, так сказать, плохую работу. Рубки скорее всего будут, но работа ведётся.



В новогодний период лесоводы организовали рейдовые бригады, в которые входят сами работники государственной лесной охраны, а также полицейские и представители Госэкоинспекции. Помогают в поиске черных лесорубов и общественные инспекторы по охране окружающей среды, а также представители общественности. К тем, кого поймали на горячем применяют штрафные санкции.



Сергей Желтоног, начальник отдела охраны и защиты леса Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства:

Организованы постоянно действующие рейдовые 63 бригады, которые выезжают и охраняют насаждения где более вероятны такие правонарушения. Это хвойные насаждения - молодняки, новогодние плантации и особо ценные хвойные насаждения. И в первую очередь уделяется внимание хвойным насаждениям возле населённых пунктов, железнодорожных станций, где в первую очередь и ведётся патрулирование.



Александр Бердник, инженер охраны защиты леса ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство":

Не всегда люди днём рубят. Бывает просто днём они гуляют, помечают ёлочку, а потом приходят вечером и рубят. На данный момент штрафные санкции составляют от 85 до 170 гривен. А расчёт ущерба рассчитывается за одно дерево в зависимости от его диаметра. Это грубо говоря от 450 гривен за 1 дерево. Это за одно дерево, которое попадает в рамки "новогодней ёлочки". Это небольшой молоднячёк. Плюс если человек несколько деревьев срубил, то это всё умножается.



А уже с 1 января 2019 админштрафы для граждан за незаконную рубку увеличиваются в три и более раза от 255 до 510 грн, а для должностных лиц - более чем в десять раз. От 1275 до 2550 грн. Для тех же кто в течение года совершил повторно случай незаконной рубки, админштрафы увеличиваются в два-четыре раза и составят от 510 до 1020 грн и от 5100 до 10200 грн соответственно. В случае причинения тяжких последствий для леса нарушители могут быть лишены свободы от пяти до семи лет. Лесоводы призывают граждан не нарушать законодательство и покупать только маркированные новогодние елки.