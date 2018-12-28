28.12.2018 12:43

Новогоднее гулянье в парке Горького продлится до утра

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького подготовили праздничную программу на 31 декабря и 1 января.



//city.kharkov.ua

Встречать Новый год в парке начнут с 12:00. Все аттракционы будут работать до 5:00 1 января. На главной сцене каждые полчаса или час будут проходить различные выступления. Все начнется с детской развлекательной программы, потом пройдут шоу-программа творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый год?», ярмарочные забавы и конкурсно-развлекательная программа «Как под Новый год!».

В 22:00 начнется конкурная программа «Зимние забавы», выступит группа «Льюис Керролл», а в 23:40 начнется новогодний спектакль и в 23:56 на сцену выйдет Дед Мороз. Новый год харьковчане встретят в сопровождении пиротехнического шоу «2019». После этого выступит группа «Новые люди», и можно будет до утра потанцевать на молодежной дискотеке с Pj-поддержкой.

Новогодняя ярмарка в этот день будет работать до 20:00, а домик Деда Мороза - до 19:00. В парке подготовили отдельную программу для детей в развлекательном центре. Там можно будет написать письмо Деду Морозу, пройдет развлекательная программа «Однажды в сказке», будет работать школа рукоделия, а вечером состоятся шоу-программа творческой студии PinGwin «Сюрприз для Снеговика», дискотека с эльфами и кукольный шоу-спектакль «Миссия «Спасти Праздник».

1 января продолжат работать ярмарка и домик Деда Мороза. На главной сцене с 12:00 будут проходить танцевальная программа «Однажды морозным утром», шоу-программа «Кто похитил Новый год?», конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок, зимние забавы, хороводы, концерт продюсерского центра «Sun flower» и группы «Univer». Завершит вечер дискотека.

В развлекательном центре пройдут мастер-классы для детей, программа «Однажды в сказке», шоу-программа творческой студии PinGwin «Сюрприз для Снеговика», кукольный шоу-спектакль и др. мероприятия.

С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.