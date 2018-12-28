28.12.2018 15:50

В Харькове на 100 официально работающих только 5 безработных из числа трудоспособных

Предновогодний отчет харьковских статистиков показал, что 2018 год войдет в историю Харькова, как год тотального повышения официальной занятости.



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По результатам обследования по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет за 9 месяцев 2018 составила 1265,3 тыс. человек, а количество безработных - 67,3 тыс. человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с 9 месяцами 2017 увеличился на 1,0 п.п. и составил 61,8%, а среди населения трудоспособного возраста - на 1,3 п.п. и 72,5% соответственно.

Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет уменьшилась с 5,9% за 9 месяцев 2017 до 5,1% за 9 месяцев 2018.