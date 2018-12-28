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28.12.2018  17:18   

Харьковские улицы украсили сказочные персонажи и композиции

В Харькове появились новогодние фотолокации.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», на предприятии решили продолжить идею весенне-летних фотолокаций (Фиона, Павлин, Букет невесты, Свадебное платье и т.д.) и создали в центре города новогодние локации.
 
Так, на пл. Конституции расположена фотозона, где посетителей встречают сказочные персонажи с елкой и движущимися фигурками животных, которые находятся в прозрачном домике в виде подарочной упаковки. Также на «сказочной лужайке» установлены деревья и олени, которые в темное время суток подсвечиваются.
 
Возле фонтана «Зеркальная струя» прохожих встречает «Мишка-косолапый», у которого есть пульт управления для смены музыкального сопровождения и цветовых эффектов. Там же ледяной фонтан оснащен подсветкой с меняющимися режимами.
 
Вдоль ул. Сумской установлены фигурки солдатиков-щелкунчиков, которые оснащены подсветкой и звуковыми эффектами, а возле памятника Тарасу Шевченко - композиция из новогодних деревьев со светодиодной подсветкой и фигурками снеговиков.
 
Сохранность новогодних уголков обеспечивается службой охраны.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  новый год, фотолокации, харьков
 
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