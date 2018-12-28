28.12.2018 17:18

Харьковские улицы украсили сказочные персонажи и композиции

В Харькове появились новогодние фотолокации.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», на предприятии решили продолжить идею весенне-летних фотолокаций (Фиона, Павлин, Букет невесты, Свадебное платье и т.д.) и создали в центре города новогодние локации.

Так, на пл. Конституции расположена фотозона, где посетителей встречают сказочные персонажи с елкой и движущимися фигурками животных, которые находятся в прозрачном домике в виде подарочной упаковки. Также на «сказочной лужайке» установлены деревья и олени, которые в темное время суток подсвечиваются.

Возле фонтана «Зеркальная струя» прохожих встречает «Мишка-косолапый», у которого есть пульт управления для смены музыкального сопровождения и цветовых эффектов. Там же ледяной фонтан оснащен подсветкой с меняющимися режимами.

Вдоль ул. Сумской установлены фигурки солдатиков-щелкунчиков, которые оснащены подсветкой и звуковыми эффектами, а возле памятника Тарасу Шевченко - композиция из новогодних деревьев со светодиодной подсветкой и фигурками снеговиков.

Сохранность новогодних уголков обеспечивается службой охраны.