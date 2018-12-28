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28.12.2018  17:25   

Геннадий Кернес: Глядя на детей, самому хочется поверить в чудо и загадать самое сокровенное желание

Мэр Харькова поделился праздничным постом на своей странице в Фейсбук.


//city.kharkov.ua
В своем посте на странице в соцуиальной сети мэр Харькова отметил:
 
"На городской елке во Дворце спорта потрясающая атмосфера. Как же хорошо быть маленьким и счастливым!
 
Нет ничего лучше, чем каникулы, снег, елка и подарки.
 
Глядя на них и самому хочется поверить в чудо и загадать самое сокровенное желание.
 
Пусть у них будет самое счастливое будущее.
 
Чтоб в каждом доме зажглась елка, чтоб было тепло семьи и свет надежды.
 
Здоровья, благополучия, мира нашему городу и стране".
Тэги:  кернес, новый год, харьков
 
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