28.12.2018 17:25

Геннадий Кернес: Глядя на детей, самому хочется поверить в чудо и загадать самое сокровенное желание

Мэр Харькова поделился праздничным постом на своей странице в Фейсбук.



//city.kharkov.ua

В своем посте на странице в соцуиальной сети мэр Харькова отметил

"На городской елке во Дворце спорта потрясающая атмосфера. Как же хорошо быть маленьким и счастливым!

Нет ничего лучше, чем каникулы, снег, елка и подарки.

Глядя на них и самому хочется поверить в чудо и загадать самое сокровенное желание.

Пусть у них будет самое счастливое будущее.

Чтоб в каждом доме зажглась елка, чтоб было тепло семьи и свет надежды.

Здоровья, благополучия, мира нашему городу и стране".