31.12.2018 14:55

2019 год обещает быть годом существенных перемен

2019-й год для Украины - год перемен и неожиданностей. По крайней мере, таков прогноз астрологов.



// elektraua.livejournal.com

Нововведений следует ожидать в экономической и в политической сфере, что существенно повлияет на эмоциональное состояние людей.



«2019 год обещает Украине очень много важных и значимых событий, которые повлияют не только на экономику и политику, эти события повлияют на нашу жизнь, на нашу философию жизни. Год начинается солнечным затмением 6 января, а потом лунным затмением 21 января, и всё это происходит на основных осях карты нашего государства», – рассказывает психолог-астролог Лариса Гресь.



А январь, ппо словам астролога, станет началом каких-либо преобразований, результат которых мы увидим в июне и июле 2019 года.



Тем не менее Харьков останется одним из стабильных городов Украины. Все пойдет своим чередом. Город по-прежнему будет планомерно развиваться и расстраиваться. В финансовой сфере все будет стабильно, поступающие инвестиции позволят решить насущные проблемы мегаполиса. Поэтому харьковчане, говорят астрологи, могут чувствовать себя спокойно.



«Во времена независимости Харьков не сталкивался с большим противостоянием и с какими-то жёсткими тенденциями. Этот год такой же, продолгает Лариса Гресь. – У нас в городе не будет смены политической элиты, в городе не будет напряжения. У нас всё пройдёт очень даже просто и легко. Ну и здесь или территориальный эгрегор работает, или власть города, или и то и другое вместе, но во всяком случае город очень везучий в этом плане».



Особенно повезет в 2019-м по прогнозу астрологов людям, которые рождены под знаком Овна, Льва и Девы. Звезды сложились таким образом, что следующий год для них будет особенно позитивным.



«Финансовая стабильность и надёжность ожидает Овнов. Если они будут решительны в течение года, смогут подготовить хорошую платформу для дальнейших идей и развития. Если мы будем говорить о Льве, то его застойные дела, буксовавшие на протяжение 2018 года, получат возможность реализоваться именно в этот период. Если мы говорим о Деве, то её также ожидает удача в 2019 году», – делится прогнозом Лариса Гресь.



В целом же 2019-й будет непростым. Но, как уверяют астрологи из своего собственного опыта, всем необходимо ориентироваться на лучшее, потому что каким бы ни был год и какие бы сюрпризы хорошие или не очень он не преподнес, надо оставаться оптимистимом и верить в счастливое будущее.