Харьков вошел в Топ-10 туристических городов Украины

Харьков вошел в список Топ-10 туристических городов Украины по версии туристического портала «Zruchno.Travel».
Харьков отмечен как «город молодежи».
«Количество молодежи на улицах одного из крупнейших украинских мегаполисов всегда поражает приезжих. После Киева здесь наибольшее количество студентов в Украине – более 160 тыс. Молодых туристов заинтересует самое высокое в стране колесо обозрения, другие развлечения в парке Горького, а также множество интересных тематических фестивалей и ярких вечеринок. Статистика: программа укрепления положительного имиджа и развития международного сотрудничества Харькова на 2018-2020 годы предусматривает 1,3 млн грн на развитие туризма», - отметили в «Zruchno.Travel».
Также по версии портала, Каменец-Подольский определен фестивальной столицей Украины, Чернигов – городом легенд, а Запорожье - «прорывом года» (в этом году в городе презентовали туристический бренд, открыли туристско-информационный центр и организовали новый фестиваль «Khortytsia Freedom»).
Город Львов стал гастрономической столицей, Луцк - самым таинственным городом (подземный лабиринт под луцким костелом Петра и Павла занимает одно из ведущих мест среди самых загадочных подземелий Украины), а Тернополь – форпостом Украины (около трети украинских замков расположены именно на Тернопольщине).
Одесса традиционно избрана столицей юмора, Ужгород – столицей винного туризма, а Киев стал лидером внутреннего туризма.
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Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
В этот день продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варили пиво.
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