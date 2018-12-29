29.12.2018 13:03

Харьков вошел в Топ-10 туристических городов Украины

Харьков вошел в список Топ-10 туристических городов Украины по версии туристического портала «Zruchno.Travel».



// Городской Дозор

Харьков отмечен как «город молодежи».

«Количество молодежи на улицах одного из крупнейших украинских мегаполисов всегда поражает приезжих. После Киева здесь наибольшее количество студентов в Украине – более 160 тыс. Молодых туристов заинтересует самое высокое в стране колесо обозрения, другие развлечения в парке Горького, а также множество интересных тематических фестивалей и ярких вечеринок. Статистика: программа укрепления положительного имиджа и развития международного сотрудничества Харькова на 2018-2020 годы предусматривает 1,3 млн грн на развитие туризма», - отметили в «Zruchno.Travel».



Также по версии портала, Каменец-Подольский определен фестивальной столицей Украины, Чернигов – городом легенд, а Запорожье - «прорывом года» (в этом году в городе презентовали туристический бренд, открыли туристско-информационный центр и организовали новый фестиваль «Khortytsia Freedom»).

Город Львов стал гастрономической столицей, Луцк - самым таинственным городом (подземный лабиринт под луцким костелом Петра и Павла занимает одно из ведущих мест среди самых загадочных подземелий Украины), а Тернополь – форпостом Украины (около трети украинских замков расположены именно на Тернопольщине).



Одесса традиционно избрана столицей юмора, Ужгород – столицей винного туризма, а Киев стал лидером внутреннего туризма.



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