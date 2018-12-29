29.12.2018 13:27

В Индустриальном районе прошел новогодний праздник

Мероприятие, посвященное предстоящим новогодним праздникам, прошло 28 декабря в районе ул. Сергея Грицевца в Индустриальном районе.



// city.kharkov.ua

В нем приняли участие более тысячи человек. Дед Мороз и Снегурочка провели для детей конкурсы с призами, после чего для всех гостей прошел праздничный концерт, подготовленный коллективами Дворца детского и юношеского творчества «Исток». В завершение праздника состоялось открытие главной елки района.

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым жителей района и всех харьковчан поздравила председатель районной администрации Ольга Вельможная. Она пожелала, чтобы наступающий год стал действительно чудесным.

«Пусть жизнь будет наполнена яркими событиями, приятными встречами, позитивными впечатлениями. Пусть сбудутся все желания. Здоровья, счастья и любви. С Новым годом!» - сказала Ольга Вельможная.