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29.12.2018  15:57   

В Харькове женился пожизненно осужденный

28 декабря в государственном учреждении «Темновская исправительная колония (№100)» состоялась регистрация брака осужденного к пожизненному лишению свободы.


// Facebook

Невеста и жених знали друг друга еще до того, как судьба их разлучила. Но стать одной семьей они решились после долгие лет общения, сообщили в колонии.

Месяц назад молодожены подали заявление,  а регистрация брака стала для них якобы новогодним подарком. Среди осужденных к пожизненному лишению свободы это уже третья свадьба за последние три года.

Как отметил начальник государственного учреждения Олег Найденов, администрация учреждения всячески способствует созданию новых семей, поскольку это является залогом формирования законопослушного образа жизни.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  свадьба, колония, харьков
 
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