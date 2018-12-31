Новогодняя ночь на главной елке Харькова

В новогоднюю ночь харьковчан на площади Свободы ждет развлекательная программа, которая начнется в 23:00 31 декабря и закончится в 2:00 1 января.
Возле главной городской елки состоится театрализованное представление с участием знакомых с детства персонажей, проекционным шоу. На площади работает ярмарка, установлено множество арт-объектов и аттракционы для детей.
Напомним, что ледовый каток будет работаь всю ночь.
А Новый год в парке Горького можно отмечать до 5 часов утра.
Кстати, метро в новогоднюю ночь будет работать до 3 часов утра 1 января, а наземный транспорт – до 4-х.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
Праздничные выходные будут морозными и преимущественно без осадков.
30 декабря в народе называют Данилов день.
влажн.:
давл.:
ветер: