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31.12.2018  12:59   

Новогодняя ночь на главной елке Харькова

В новогоднюю ночь харьковчан на площади Свободы ждет развлекательная программа, которая начнется в 23:00 31 декабря и закончится в 2:00 1 января.

Возле главной городской елки состоится театрализованное представление с участием знакомых с детства персонажей, проекционным шоу. На площади работает ярмарка, установлено множество арт-объектов и аттракционы для детей.  

Напомним, что ледовый каток будет работаь  всю ночь.

А Новый год в парке Горького можно отмечать до 5 часов утра.

Кстати, метро в новогоднюю ночь будет работать до 3 часов утра 1 января, а наземный транспорт – до 4-х.

Тэги:  новый год, харьков
 
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