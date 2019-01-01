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01.01.2019  11:34   

Мужчине фейерверком оторвало кисть на ХТЗ

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.


// Нацполиция

1 января около 03.10 на улице Библика вблизи жилого дома при попытке запустить фейерверк 34-летний местный житель получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти.

Работники полиции установили, что данную пиротехнику человек приобрел на рынке.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Индустриального отдела полиции. Проводится проверка. Полицией выясняются все обстоятельства происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пиротехника, харьков
 
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