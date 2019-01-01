01.01.2019 11:34

Мужчине фейерверком оторвало кисть на ХТЗ

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.



// Нацполиция

1 января около 03.10 на улице Библика вблизи жилого дома при попытке запустить фейерверк 34-летний местный житель получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти.



Работники полиции установили, что данную пиротехнику человек приобрел на рынке.



Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Индустриального отдела полиции. Проводится проверка. Полицией выясняются все обстоятельства происшествия.