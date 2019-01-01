Мужчине фейерверком оторвало кисть на ХТЗ

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.
1 января около 03.10 на улице Библика вблизи жилого дома при попытке запустить фейерверк 34-летний местный житель получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти.
Работники полиции установили, что данную пиротехнику человек приобрел на рынке.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Индустриального отдела полиции. Проводится проверка. Полицией выясняются все обстоятельства происшествия.
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
Праздничные выходные будут морозными и преимущественно без осадков.
День мира в 1967 году установил римский папа Павел VI (у католиков он называется День всемирных молитв о мире).
влажн.:
давл.:
ветер: