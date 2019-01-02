02.01.2019 16:20

Харьковчане смогут еще месяц любоваться возвращенной из Германии картиной известного земляка

Выставка «Произведение С. И. Васильковского - вновь в Харькове: история потери и возвращения» будет проходить в Харьковском художественном музее до 26 января.



://city.kharkov.ua

В рамках выставки харьковчанам представлена картина, названная как «Дом С.И.Васильковского». Также в экспозицию вошли копии архивных материалов штаба Розенберга, сотрудники которого в годы оккупации вывозили из Харькова культурные ценности, а также фото и открытки нескольких утраченных во время Второй мировой войны произведений, довоенная инвентарная книга, в которой зафиксирована возвращенная картина, некоторые страницы переписки с немецкой стороной по поводу ее возвращения.

Отметим, картина «Этюд с домом», написанная выдающимся харьковским живописцем второй половины 19 - начала 20 вв. Сергеем Васильковским, была вывезена в Германию во время Второй мировой войны.

Поисками пропавших экспонатов сотрудники музея занимались более 20 лет. Перечень основных утраченных произведений размещен в международном реестре утраченных ценностей. В 2016 году музей получил сообщение из Германии, что экспонат обнаружен во время продажи Берлинским аукционным домом. Музейные сотрудники провели необходимые исследования и привели убедительную доказательную базу в отношении принадлежности картины Харьковскому художественному музею.

Решить проблему возврата картины помогли Министерство культуры Украины, Министерство иностранных дел Украины, Посольство Германии в Украине. Так, спустя 75 лет вынужденных странствий творение художника, выполненное на дереве (36,5х24), вернули в Украину.



Справка. Сергей Васильевич Васильковский ( 1854, Изюм — 1917, Харьков) - харьковский живописец-пейзажист. Кроме пейзажей, хорошо известны картины художника на казацкую тематику. Излюбленный сюжет Васильковского — вооруженный казак-всадник в степи или группа казаков на страже, в конном походе или на отдыхе.