02.01.2019 17:17

В Харькове немного потеплеет, но не на долго (ИНФОКАРТЫ)

Несмотря на незначительное потепление, Украина будет самым прохладным местом в Европе на Рождество.



://city.kharkov.ua

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в городе 3 января ожидается облачная погода, ночью и утром - снег, днем - без существенных осадков, на дорогах - гололедица, ветер - 7-12 м/с, температура воздуха ночью – 1-3 градуса мороза, днем – около нуля. (первая карта)

На Сочельник и Рождество Украина будет самым прохладным местом в Европе - вторая карта!

Поэтому синоптики рекомендуют доставать из шкафов одежду по-теплее.

В четверг в Украину заходит похолодание.

Температура воздуха ближайшей ночью 0, -6 градусов.