В Харькове немного потеплеет, но не на долго (ИНФОКАРТЫ)

Несмотря на незначительное потепление, Украина будет самым прохладным местом в Европе на Рождество.
По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в городе 3 января ожидается облачная погода, ночью и утром - снег, днем - без существенных осадков, на дорогах - гололедица, ветер - 7-12 м/с, температура воздуха ночью – 1-3 градуса мороза, днем – около нуля. (первая карта)
На Сочельник и Рождество Украина будет самым прохладным местом в Европе - вторая карта!
Поэтому синоптики рекомендуют доставать из шкафов одежду по-теплее.
В четверг в Украину заходит похолодание.
Температура воздуха ближайшей ночью 0, -6 градусов.
Чтобы день не прошел зря, направьте свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: