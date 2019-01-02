Харьковские пограничники провожают Год «Желтой собаки» (ФОТО)

Подводя итоги года, были названы самые «успешные» породы и специфика работы хвостатых пограничников.
В наше время служебные собаки являются неотъемлемыми членами пограничных нарядов по осмотру транспортных средств и пограничных патрулей – говорится в сообщении Восточного регионального управления ПСУ.
Только с участием служебных собак на участке ответственности Восточного регионального управления за этот год выявлено:
- 60 нарушителей государственной границы;
- 550 боеприпасов
- 36 единиц оружия;
- около 75 кг наркотического вещества и более 5000 таблеток психотропного действия.
На границе с РФ, в автомобильных, железнодорожных и воздушных пунктах пропуска проходят службу несколько кинологов со своими четвероногими питомцами.
Среди них есть и немецкие овчарки - классическая и наиболее универсальная для такой работы порода - спокойные, однако активные, способные произвести психологический эффект на правонарушителя. Впрочем, когда дело касается осмотра транспортных средств, именно небольшой размер является более выгодным. Одной из самых в этой работе пород считается джек-рассел и терьер.
Чтобы день не прошел зря, направьте свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: