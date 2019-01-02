Главная Новости Общество Харьковские пограничники провожают Год «Желтой собаки» (ФОТО)
02.01.2019  17:50   

Харьковские пограничники провожают Год «Желтой собаки» (ФОТО)

Подводя итоги года, были названы самые «успешные» породы и специфика работы хвостатых пограничников.


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В наше время служебные собаки являются неотъемлемыми членами пограничных нарядов по осмотру транспортных средств и пограничных патрулей – говорится в сообщении  Восточного регионального управления ПСУ.

Только с участием служебных собак на участке ответственности Восточного регионального управления за этот год выявлено:

- 60 нарушителей государственной границы;

- 550 боеприпасов

- 36 единиц оружия;

- около 75 кг наркотического вещества и более 5000 таблеток психотропного действия.

На границе с РФ, в автомобильных, железнодорожных и воздушных пунктах пропуска проходят службу несколько кинологов со своими четвероногими питомцами.

Среди них есть и немецкие овчарки - классическая и наиболее универсальная для такой работы порода - спокойные, однако активные, способные произвести психологический эффект на правонарушителя. Впрочем, когда дело касается осмотра транспортных средств, именно небольшой размер является более выгодным. Одной из самых в этой работе пород считается джек-рассел и терьер.

 

Источник:   Восточное управление ГПСУ
 Тэги:  восточный, харьков, пограничники, отряд, кинологи, порода, вокзал.
 
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