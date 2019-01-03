Гайстер, узвин, дубовик: как будет называться коньяк в Украине?

У харьковчан и других жителей Украины есть несколько лет, чтобы по-другому назвать популярный напиток.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
Снег, по прогнозам синоптиков, начнется ближе к обеду. В городе небольшой, в юго-восточной части области сильный снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: