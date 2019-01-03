03.01.2019 19:39

Гайстер, узвин, дубовик: как будет называться коньяк в Украине?

У харьковчан и других жителей Украины есть несколько лет, чтобы по-другому назвать популярный напиток.



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В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания «коньяк» для продукта отечественного производства.

Европейский союз всячески стимулирует этот процесс.

В частности, дан старт общественному обсуждению нового названия.

Соответствующее голосование размещено на facebook-странице проекта «Географические указания в Украине», финансируемого Европейским Союзом.

Вместо термина «коньяк Украины» будет употребляться или термин «бренди», или новое название, которое будет распространяться только на украинскую продукцию.

На голосование вынесено около трех десятков потенциальных названий. Некоторые из них очень похожи на слово «коньяк», например укрньяк, кьянок или каннук. Предложены и оригинальные названия: янтарь, пламя, дубовик, грогон, виналь, сонцедар и другие.