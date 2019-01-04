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04.01.2019  11:50   

Зимние сны медведей в харьковском зоопарке (ФОТО ВИДЕО)

Встретив Новый год, харьковские мишки, 6 бурых и 3 гималайских, погрузились в сладкий зимний сон.


://zoo.kharkov.ua

Готовились к нему косолапые еще с осени: накапливали достаточный запас жира. Этому способствовал усиленный рацион, включающий сезонные овощи и фрукты, мясо, рыбу, хлеб, каши, молочные продукты. Еще один важный элемент подготовки – обустройство берлоги. В условиях зоопарка укромное местечко для зимнего сна мишки «оборудовали» себе из большого количества соломы.

Существует поверье, что медведь ложится в берлогу в первое воскресенье декабря. Именно в этот день отмечается День медведя. Но из-за теплого декабря наши мишки категорически отказывались погружаться в сон и ждали для этого более благоприятной погоды. И только когда пришли морозные дни, косолапые начали устраиваться на зимний «ночлег».

И это явление ни в коем случае не следует называть спячкой. У медведей не происходит снижение уровня жизнедеятельности организма, которое наблюдается у ежа или сурка, впадающих зимой в глубокое оцепенение. Во время зимнего сна организм медведя экономно расходует жировые накопления до наступления весны. При этом животное не теряет бдительности, и его легко разбудить.

Что касается очередности, первыми на зимовку устраиваются беременные самки, затем – самки с прошлогодними медвежатами, последними в берлоги укладываются взрослые самцы. А просыпаются медведи в обратной очередности.

 

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, медведи, традиция, сон, подготовка
 
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