04.01.2019 17:46

На обновленные пенсионные выплаты харьковчанам в январе направлено 204,3 миллиона гривен – региональное отделение пенсионного фонда

3 января, в соответствии с календарным графиком, начато финансирование увеличенных пенсионных выплат января текущего года.



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Для предотвращения проблемных ситуаций с пеерсчетами и выплатами в Харькове работает единый контактный центр по вопросам административных, социальных услуг и услуг пенсионного обеспечения. В 2018 году он принял более четверти миллиона обращений по телефону, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Единый контактный центр начал работу в апреле 2017 года. После его открытия у харьковчан появилась возможность, не выходя из дома или офиса, получить первичную консультацию по вопросам административных, социальных услуг и услуг пенсионного обеспечения. Это позволяет заявителям сэкономить время, сократить количество визитов в центры и оптимизировать работу администраторов на местах. Также по телефону можно предварительно записаться на посещение любого центра админуслуг», — рассказала директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, в кол-центре работают семь человек, которые предоставляют консультации о режиме работы центров админуслуг, их местонахождении, процедуре получения услуг, сроке их получения, необходимом перечне документов. Чаще всего харьковчане обращаются по вопросам регистрации места проживания, регистрации бизнеса, получения ID-карт, загранпаспортов, оформления субсидий, получения льгот и социальной помощи, оформления и перерасчета пенсий.

Операторы принимают около 1,5 тыс. звонков в день, говорит Китайгородская.