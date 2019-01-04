04.01.2019 17:49

Харьковских осужденных готовили видать волю (ФОТО)

В Харьковской тюрьме наставляли выпускаемых на свободу осужденных.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 4 января 2019 в Харьковской колонии №43 проведено консультацию осужденных, освобожденых из учреждения в течение ближайших трех месяцев, а также условно-досрочно.

В рамках реализации программы дифференцированного воспитательного воздействия на осужденных «Подготовка к освобождению» был проведен тренинг на тему «Первые шаги в поиске работы».

Предоставлена ​​информация о порядке обращения в определенных государственных организаций по вопросам поиска работы, порядка становления на учет в центре занятости и оформления всех необходимых документов.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский вопрос подготовки осужденных к освобождению, является очень важной составной частью в процессе ресоциализации осужденных и их дальнейшем правомерном жизни.