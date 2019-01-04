Главная Новости Общество Харьковских осужденных готовили видать волю (ФОТО)
04.01.2019  17:49   

Харьковских осужденных готовили видать волю (ФОТО)

В Харьковской тюрьме наставляли выпускаемых на свободу осужденных.


facebook.com
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 4 января 2019 в Харьковской колонии №43 проведено консультацию осужденных, освобожденых из учреждения в течение ближайших трех месяцев, а также условно-досрочно.
 
В рамках реализации программы дифференцированного воспитательного воздействия на осужденных «Подготовка к освобождению» был проведен тренинг на тему «Первые шаги в поиске работы». 
 
Предоставлена ​​информация о порядке обращения в определенных государственных организаций по вопросам поиска работы, порядка становления на учет в центре занятости и оформления всех необходимых документов.
 
 Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский вопрос подготовки осужденных к освобождению, является очень важной составной частью в процессе ресоциализации осужденных и их дальнейшем правомерном жизни.
 
Тэги:  тюрьма, освобождение осужденных, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.01 Общество Осужденные спешат на помощь: под Харьковом тюрьма выручила сельсовет (ФОТО) 28.12 Криминал и происшествия В Качановскую колонию нагрянули прокуроры (ФОТО) 20.12 Криминал и происшествия Женщина в пьяном угаре разобралась с мужем (ФОТО)
 
 

Видео

Сказочное шоу "Джин Всемогущий" продолжает радовать маленьких харьковчан
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 