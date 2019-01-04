04.01.2019 19:58

В Харькове на выходных и Рождество будет облачно

Облачная погода без осадков ожидается в Харькове на выходных, 5, 6 и 7 января.



//city.kharkov.ua

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу, 5 января, в городе - облачно с прояснениями, ночью - без существенных осадков, днем - без существенных осадков, на дорогах – гололедица, ветер – 5-10 м/с. Температура ночью - 5-7 градусов мороза, днем - 3-5 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 6 января, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах – гололедица, ветер – 5-10 м/с. Температура ночью – 7-12 градусов мороза, днем – 3-8 градусов ниже нуля.

В понедельник, 7 января, синоптики ожидают облачную погоду, небольшой снег. На дорогах – гололедица, ветер – 5-10 м/с, температура ночью – 5-10 градусов мороза, днем – 3-8 градусов ниже нуля.