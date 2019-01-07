Главная Новости Общество В рождественских мероприятиях в 277 православных храмах Харькова и области приняли участие более 120 тыс. жителей
07.01.2019  19:19   

В рождественских мероприятиях в 277 православных храмах Харькова и области приняли участие более 120 тыс. жителей

Работники полиции обеспечили надлежащий правопорядок во время празднования Рождества.


://hk.npu.gov.ua

В течение 6 и 7 января богослужение по случаю Рождества Христова прошли в 277 православных храмах. В мероприятиях приняли участие около 120 000 граждан.

Публичный порядок охраняли 1410 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители работали в усиленном режиме.

Во время проведения массовых мероприятий грубых нарушений общественного порядка не выявлено.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  рождество, правопорядок, харьков, полиция, мероприятия, нарушения
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.01 Общество Как отмечают Рождество в парке Горького (ФОТО)   06.01 Криминал и происшествия Полиция готова обеспечить безопасность граждан на Рождество 04.01 Общество В Харькове на выходных и Рождество будет облачно
 
 

Видео

К коммунальщикам поступило 1 500 заявок на снятие сосулек и наледей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 