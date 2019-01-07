В рождественских мероприятиях в 277 православных храмах Харькова и области приняли участие более 120 тыс. жителей

Работники полиции обеспечили надлежащий правопорядок во время празднования Рождества.
В течение 6 и 7 января богослужение по случаю Рождества Христова прошли в 277 православных храмах. В мероприятиях приняли участие около 120 000 граждан.
Публичный порядок охраняли 1410 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.
Правоохранители работали в усиленном режиме.
Во время проведения массовых мероприятий грубых нарушений общественного порядка не выявлено.
День гормонального всплеска. День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
После снегопада в Харьков придет очередное похолодание: каждый следующий день будет холоднее предыдущего.
7 января православные отмечают светлое Рождество Христово.
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