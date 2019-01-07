07.01.2019 19:19

В рождественских мероприятиях в 277 православных храмах Харькова и области приняли участие более 120 тыс. жителей

Работники полиции обеспечили надлежащий правопорядок во время празднования Рождества.



://hk.npu.gov.ua

В течение 6 и 7 января богослужение по случаю Рождества Христова прошли в 277 православных храмах. В мероприятиях приняли участие около 120 000 граждан.

Публичный порядок охраняли 1410 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители работали в усиленном режиме.

Во время проведения массовых мероприятий грубых нарушений общественного порядка не выявлено.