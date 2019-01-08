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08.01.2019  13:49   

На Холодной горе осужденные рубились в шашки (ФОТО)

В Холодногорской колонии №18 состоялся турнир.


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Как сообщает Кримнально-исполнительная служба, 5 января 2019 в Холодногорской колонии №18 состоялся рождественский турнир по шашкам среди осужденных отделений социально-психологической службы учреждения, в рамках программы дифференцированного воспитательного воздействия «Физкультура и спорт».
 
 В начале соревнований представитель администрации учреждения пожелал игрокам сил и спортивного вдохновения.  Осужденные продемонстрировали присутствующим интересные комбинации и волю к победе. 
 
В результате бескомпромиссной борьбы победа досталась осужденному 12-го отделения социально-психологической службы Александру П., получил похвальную грамоту за активное участие в спортивной жизни учреждения.
 
 Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин искренне поздравил победителя и отметил, что подобные мероприятия разнообразят досуг осужденных в выходные дни и популяризируют интеллектуальные виды спорта.
 
Тэги:  тюрьма, турнир по шахматам, харьков
 
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