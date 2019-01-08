08.01.2019 13:49
На Холодной горе осужденные рубились в шашки (ФОТО)
В Холодногорской колонии №18 состоялся турнир.
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Кримнально-исполнительная служба, 5 января 2019 в Холодногорской колонии №18 состоялся рождественский турнир по шашкам среди осужденных отделений социально-психологической службы учреждения, в рамках программы дифференцированного воспитательного воздействия «Физкультура и спорт».
В начале соревнований представитель администрации учреждения пожелал игрокам сил и спортивного вдохновения. Осужденные продемонстрировали присутствующим интересные комбинации и волю к победе.
В результате бескомпромиссной борьбы победа досталась осужденному 12-го отделения социально-психологической службы Александру П., получил похвальную грамоту за активное участие в спортивной жизни учреждения.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин искренне поздравил победителя и отметил, что подобные мероприятия разнообразят досуг осужденных в выходные дни и популяризируют интеллектуальные виды спорта.