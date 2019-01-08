На Холодной горе осужденные рубились в шашки (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 8 января Стоит только захотеть – и вам окажутся по плечу любые достижения! Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 8 января С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.