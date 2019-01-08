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08.01.2019  15:41   

Харьковчанка отметила столетний юбилей

Жительнице Московского района города Нине Майбороде 6 января исполнилось 100 лет.


//city.kharkov.ua
С днем рождения Нину Павловну приехал поздравить председатель Администрации Московского района Олег Товкун. 
 
«Люди старшего поколения - образец для молодежи. На их долю выпали серьезные испытания, но они достойно прожили свою жизнь, никогда не боялись трудностей и верили в лучшее. Яркий пример тому - прекрасная женщина, юбиляр Нина Павловна. Мы гордимся тем, что в нашем городе Харькове и в нашем Московском районе живут такие замечательные люди», - сказал глава райадминистрации.
 
Он пожелал Нине Павловне крепкого здоровья, вручил подарок и передал поздравления от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. 
 
 
Справка. Нина  Павловна Майборода родилась 6 января  1919 года в городе Змиеве Харьковской области. После окончания школы поступила в Харьковский медицинский институт, но прервала учебу в связи с началом Второй мировой войны и продолжила ее уже после окончания войны. С 1946 по 1954 год жила в Симферополе, работала врачом-фтизиатром в противотуберкулезном диспансере. Позже с мужем-военнослужащим переехала в Кировоград (ныне - Кропивницкий), где также работала врачом-фтизиатром. Уйдя на пенсию, переехала с семьей в Харьков. Воспитала двоих сыновей. У  Нины Майбороды - трое внуков и трое правнуков. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вековой юбилей, майборода, харьков
 
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