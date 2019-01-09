09.01.2019 18:53

Животным зоопарка организовали новогоднее развлечение (ВИДЕО)

Об этом сообщили зоологи.



//dozor.kharkov.ua

Как сообщает Харьковский зоопарк, его питомцы не выслеживают себе добычу, им не нужно прятаться или убегать от врагов, проявлять наблюдательность и изобретательность, чтобы выжить. Соответственно, животным скучно, ведь они не могут проявить свои уникальные видовые способности.

Чтобы добавить разнообразия и внести элемент непредсказуемости в жизнь питомцев, мы уделяем большое внимание обогащению среды обитания. Это и сложный интерьер вольер с различными брёвнами, корягами, укрытиями, местами для отдыха и обзора местности. И разнообразный подход в подаче корма, чтобы животные не просто получили корм, а имели возможность найти его в специальных тайниках. Кроме того, чтобы расширить возможности животных, мы даём им предметы, которыми они могут играть или, как часто делают дети, ломать и по-своему устраивать в вольерах.

Праздники – время подарков, а значит, и новых эмоций. Для попугаев подготовили коробочки с фруктами, украшенные снежинками. И оказалось, что декор понравился пернатым намного больше угощения – попугаи забавно обрывали снежинки. Свиньи заинтересовались своим подарком и хотели быстрее попробовать содержимое.

А вот кто проявил свой нрав на полную силу, так это наш красавец тигр Елисей. Увидев мясную тушу, он как истинный хищник начал рычать, демонстрируя впечатляющие клыки, прыгать, чтобы скорее завладеть ею и съесть добычу. Фенеков же больше заинтересовало не само угощение, а праздничная коробка. Миниатюрные лисички долго присматривались, но потом поняли, что в каждой из ячеек их ждёт что-то вкусное.