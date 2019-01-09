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09.01.2019  19:23   

В парке Горького - новогодние мероприятия для школьников

Различные мероприятия для детей, у которых сейчас зимние каникулы, проходят в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.


//dozor.kharkov.ua
Сегодня, 9 января, вечером на главной сцене - праздничное шоу и молодежная дискотека. В Развлекательном центре с 17:00 до 18:00 состоялось шоу для детей «Сюрприз для Снеговика» от творческой студии «PinGwin», а после - дискотека с Эльфами.
 
Завтра, 10 января, на сцене парка состоится танцевальная программа «Однажды морозным утром», после - детское шоу «Кто похитил Новый Год?». С 14:30 до 15:30 пройдет кукольный спектакль «Избушка лубяная», затем - конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок», зимние забавы, хороводы около елки, а вечером (с 18:00) - концерт группы «On Stage» и молодежная дискотека.
 
В Развлекательном центре, начиная с 14:00, запланированы развлекательная программа «Однажды в сказке», мастер-классы «Поделки-проделки», детское шоу «Проделки Тетушки Простуды» и дискотека с Эльфами. В Логове Билли Кида пройдут лазертаг- бои, музыкальный спектакль «Техасский Новый Год», сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами. 
 
В пятницу, 11 января, на главной сцене состоится конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок», вечером выступит ансамбль «3+2» и пройдет молодежная дискотека с Pj-поддержкой.
 
Отметим, что также в парке продолжает работать новогодняя ярмарка и домик Деда Мороза.
 
С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь
Источник:   Городской совет
 Тэги:  парк горького, новый год, харьков
 
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