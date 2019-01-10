10.01.2019 08:44

Синоптики объявляют штормовое предупреждение в Харькове

Очередной циклон принес городу сильные снегопады. И синоптики пока не прогнозируют прекращение осадков, более того обещают наступление еще не одного циклона и с осадками, и с сильным ветром.



// Городской Дозор

Осадки в виде обильного снега в регион принесли атмосферные фронты циклона, расположившегося над Краснодарским краем. И на Харьковщине снова заснежило.



На полдник среды, говорят синоптики, в городе выпало 4 мм осадков, в области до 8-ми. Отмечают, это еще не максимум.



На 10-е января специалисты Гидрометцентра уже составили штормовое предупреждение.



«Это был умеренный снег. Высота снежного покрова в Харькове составляет 27 см, а по области до 37 см. Вот такой снежный покров на данный момент. Ночью опять же ожидается небольшой снег, ночью 10 числа. А завтра утром и днём 10 числа мы ожидаем снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололёд, на дорогах гололедицу», – рассказала заведующий сектором прогнозов регионального гидрометцентра Евгения Ляшенко.



Осложнения погодных условий прогнозируют и на 11-е января и связывают это с заходом еще одного циклона, на этот раз южного. И также на этот день готовят штормовое предупреждение.



«Ожидается снег, мокрый снег и местами значительный. А днём мы ожидаем уже мокрый снег и дождь и соответственно повышение температуры. 11-го числа ночью ещё минус 3-8, когда снег будет идти, а днём минус 3 плюс 2, температура перейдёт через 0», – рассказала Евгения Ляшенко.



Впрочем, по данным Гидрометцентра, уже на следующий день, в субботу все изменится. Придет циклон из Европы. Опять будет идти снег, а температура воздуха понизится, ночью столбик термометра достигнет отметки минус 13, днем прогнозируют 3-8 мороза. Этот циклон, говорят синоптики, будет определять погоду до 14-го января и его характерным признаком будет сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.



