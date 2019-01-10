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10.01.2019  13:31   

Прощание с Леонидом Исаевым состоится в пятницу

Прощание с Почетным гражданином города Харькова Леонидом Исаевым состоится в пятницу, 11 января.


// city.kharkov.ua

Траурная церемония пройдет с 11:00 до 11:50 в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7, бывший Центр культуры Киевского района).

Похоронят Леонида Исаева на городском кладбище №2. Начало похорон – в 12:30.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  похороны, харьков
 
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