Прощание с Леонидом Исаевым состоится в пятницу

Прощание с Почетным гражданином города Харькова Леонидом Исаевым состоится в пятницу, 11 января.
Траурная церемония пройдет с 11:00 до 11:50 в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7, бывший Центр культуры Киевского района).
Похоронят Леонида Исаева на городском кладбище №2. Начало похорон – в 12:30.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: