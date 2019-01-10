10.01.2019 16:02

Щедрый вечер в парке Горького: программа

12-13 января в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького продет празднование Щедрого вечера. На Главной сцене выступят народные коллективы со всей Украины, которые исполнят щедривки, представят обычаи своих регионов.



// centralpark.kh.ua

12 января на Главной сцене выступят народный ансамбль «Сварожичі», вокальное трио «Душа». В Развлекательном центре состоятся народные мастер-классы.

13 января народные гуляния продолжатся. Коллективы со всей Украины представят традиции украинского вертепа, щедривки. Пройдут детские и молодежные развлекательные программы с конкурсами. В 16.00 на Главной сцене состоится театральное обрядовое шоу «Різдво» детского театра «Мармелад», пройдет концерт ансамбля «Весна» и праздничное шоу группы «Л’юїс Керол».

12 января, суббота

Средневековая площадь

12.00 – 19.00 Ярмарка

12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»

14.00 – 15.00 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»

15.00 – 16.00 Выступление ансамбля «Сварожичі»

16.30 – 17.30 Вокальное трио «Душа»

17.30 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки

18.00 – 19.00 Концерт группы «Unnewusual»

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 14.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»

18.30 – 19.10 Научное шоу Сумасшедших Ученых

19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

13 января, воскресенье Щедрый вечер

Средневековая площадь

12.00 – 19.00 Ярмарка

12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 13.30 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»

14.30 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»

16.00 – 16.45 Театральное обрядовое шоу «Різдво» детского театра «Мармелад»

17.00 – 18.00 Концерт ансамбля «Весна»

18.00 – 19.00 Концерт кавер-группы «Л’юїс Керол»

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.30 – 14.30 Развлекательная программа

13.00 – 15.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»

18.30 – 19.10 Кукольный шоу-спектакль «Миссия: Спасти Праздник»

19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»

16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!