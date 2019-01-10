Щедрый вечер в парке Горького: программа

12-13 января в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького продет празднование Щедрого вечера. На Главной сцене выступят народные коллективы со всей Украины, которые исполнят щедривки, представят обычаи своих регионов.
12 января на Главной сцене выступят народный ансамбль «Сварожичі», вокальное трио «Душа». В Развлекательном центре состоятся народные мастер-классы.
13 января народные гуляния продолжатся. Коллективы со всей Украины представят традиции украинского вертепа, щедривки. Пройдут детские и молодежные развлекательные программы с конкурсами. В 16.00 на Главной сцене состоится театральное обрядовое шоу «Різдво» детского театра «Мармелад», пройдет концерт ансамбля «Весна» и праздничное шоу группы «Л’юїс Керол».
12 января, суббота
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Ярмарка
12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
12.30 – 14.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
14.00 – 15.00 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
15.00 – 16.00 Выступление ансамбля «Сварожичі»
16.30 – 17.30 Вокальное трио «Душа»
17.30 – 18.00 Зимние забавы, хороводы около елки
18.00 – 19.00 Концерт группы «Unnewusual»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
12.00 – 14.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
14.00 – 15.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»
18.30 – 19.10 Научное шоу Сумасшедших Ученых
19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
13 января, воскресенье Щедрый вечер
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Ярмарка
12.00 – 19.00 Работа Домика Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 13.30 Детское шоу творческой студии PinGwin «Кто похитил Новый Год?»
14.30 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
16.00 – 16.45 Театральное обрядовое шоу «Різдво» детского театра «Мармелад»
17.00 – 18.00 Концерт ансамбля «Весна»
18.00 – 19.00 Концерт кавер-группы «Л’юїс Керол»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
13.30 – 14.30 Развлекательная программа
13.00 – 15.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Детское шоу творческой студии PinGwin «Проделки Тетушки Простуды»
18.30 – 19.10 Кукольный шоу-спектакль «Миссия: Спасти Праздник»
19.10 – 20.00 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
15.00 – 15.40 Музыкальный спектакль «Техасский Новый Год»
16.00 – 17.00 Сказочная дискотека «Карнавальная ночь» с ростовыми куклами
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: