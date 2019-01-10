10.01.2019 15:19

Зона строительства метро: город выкупил уже половину объектов

Проведена половина сделок по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных на территории будущего строительства метро от ст. м. «Метростроителей» до ст. м. «Одесская».



korrespondent.net

Об этом сегодня, 10 января, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

По его словам, всего городскому совету необходимо будет выкупить 89 объектов у 145 физических и юридических лиц. 97% собственников дали согласие на проведение переговоров по выкупу, и 70% из них согласились с предложенной ценой. Уже произведена половина сделок на сумму более 40 млн грн.

Только четыре собственника отказались от проведения переговоров. По словам Олега Дробота, в частности, один из них не выходил на контакт с городскими службами и отказался от встречи с наблюдателями от Европейского банка реконструкции и развития. Этот же собственник, возможно, с целью личной выгоды, в конце прошлого года зарегистрировал на своем земельном участке еще один дом.

«Один из регистраторов Харьковской области провел действия сомнительного характера, в результате которых объект - частный жилой дом - изменил свою площадь, и вместо одного жилого дома на земельном участке появились два. Документов, подтверждающих новое строительство или реконструкцию, нет. На наш взгляд, здесь нарушена процедура регистрации объектов и введения их в эксплуатацию», - сообщил Олег Дробот. При этом он отметил, что профильные структуры не смогли осмотреть этот дом, так как сам же собственник на дает на это согласие.

По словам директора департамента, личность регистратора, который провел сделку, уже установлена. Горсовет обратился с соответствующим заявлением в прокуратуру, проводится проверка по факту содеянного. Кроме того, город надеется, что внутреннюю проверку проведет и Главное управления юстиции в Харьковской области. Как сообщил Олег Дробот, если городская власть не придет к согласию по процедуре выкупа с этими четырьмя собственниками, то обратится в суд относительно принудительного выкупа, поскольку все это влияет на сроки начала строительства метро.

В то же время собственникам, чье жилье выкуплено или будет выкуплено, город оказывает техническую, юридическую, социальную поддержку и помогает найти новое жилье, для чего в КП «БТИ» создана база предложений. Кроме того, как отметил директор департамента, выкупная стоимость объектов превышает их рыночную цену и включает расходы на приобретение жилья, связанные с поиском риелтора и проведением нотариальных действий, на переезд и налогообложение.

Всего новое жилье уже нашли около 30 собственников.