11.01.2019 16:41

Харьков простился с Леонидом Исаевым (ФОТО)

Траурная церемония прощания с Почетным гражданином города Харькова Леонидом Исаевым состоялась сегодня, 11 января, в Муниципальном центре культурных инициатив.



//city.kharkov.ua

В гражданской панихиде приняли участие секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, заместители городского головы, директора департаментов Харьковского горсовета, председатели районных администраций, руководители коммунальных предприятий города, коллеги, друзья покойного, харьковчане.

Во время панихиды Александр Новак передал родным и близким Леонида Исаева соболезнования от городского головы Геннадия Кернеса, депутатов горсовета и членов исполкома.

«Ушел из жизни прекрасный человек и большой труженик. Он сделал многое для развития нашего города. Вся его жизнь была посвящена Харькову, здесь он учился, начал трудовой путь простым рабочим на турбинном заводе и продолжал работать на ЮЖД. Но большая часть его жизни была посвящена Харьковскому метрополитену. Леонид Алексеевич 18 лет возглавлял это предприятие, заслужил уважение и почет. Именно в те годы была введена в эксплуатацию вторая линия Харьковского метрополитена, а чуть позже - и третья. В этом была огромная заслуга Леонида Алексеевича. Его любили и уважали многие харьковчане. А их доверие он оправдывал как член исполкома городского совета и работая депутатом облсовета и Верховной Рады. Он был награжден рядом государственных наград, но самая важная, которую он получил от города и его жителей, - это звание почетного гражданина Харькова», - отметил Александр Новак.

После церемонии прощания Леонид Исаев был похоронен на городском кладбище №2.

Справка. Леонид Алексеевич Исаев родился 17 апреля 1937 года в Дергачах. После окончания технического училища №1 работал слесарем на Харьковском турбинном заводе. Служил в рядах Советской Армии на Черноморском флоте, работал в паровозном депо «Октябрь» ЮЖД поездным кочегаром, помощником, а затем - машинистом электровоза. В 1984-2002 годах Леонид Исаев занимал должность начальника Харьковского метрополитена. Благодаря ему Харьковский метрополитен занял ведущее место по всем технико-экономическим показателям среди профильных предприятий ближнего и дальнего зарубежья.

Избирался депутатом Харьковского областного совета, был председателем постоянной комиссии и членом исполкома Харьковского городского совета. С апреля 2002 года - народный депутат Украины IV созыва. С марта 2006 года - народный депутат Украины V созыва. Награжден Знаком «Почетный железнодорожник» (1986). Заслуженный работник транспорта Украины (1996). Почетный работник транспорта Украины (2002). Награжден орденом «За заслуги» III ст. (1997). Почетный гражданин города Харькова (2000).