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14.01.2019  14:25   

В Харькове и области проверят работу сирен

Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут 16 января в Харьковской области.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, электросирены включат в 14:25.

Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!». Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

Источник:   ХГС
 Тэги:  горсовет, проверка, харьков, сирены, тревога
 
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