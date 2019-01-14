В Харькове и области проверят работу сирен

Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут 16 января в Харьковской области.
Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, электросирены включат в 14:25.
Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!». Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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давл.:
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