Харьковчане спасли раненого сокола (ФОТО)

Птица, вероятно, столкнулась с машиной.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажн.:
давл.:
ветер: