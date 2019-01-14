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14.01.2019  15:14   

Харьковчане спасли раненого сокола (ФОТО)

Птица, вероятно, столкнулась с машиной.


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Как сообщают соцсети, в Харькове зоозащитники спасли сокола, который получил тяжелую травму крыла и потерял много крови.
 
Вечером 12 января к активистам привезли найденную на улице птицу.
 
По предварительным данным, сокол в полете врезался в машину и серьезно травмировал крыло.
 
Пострадавшего отвезли в Центр клинической ветеринарии, где медики погрузили животное в наркоз и ампутировали поврежденную конечность.
 
Несмотря на риски операция прошла успешно.  
 
Птица вышла из наркоза, чувствует себя хорошо. 
 
Сейчас находится в волонтера на передержке.
 
 Нужна помощь в оплате операции.  Необходимая сумма: 1650 грн.
 
 Карта волонтеров  5169 3305 1022 8304
 ПриватБанк, Галина Волкова
 
 
 
Тэги:  спасенный сокол, ампутировано крыло, харьков
 
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