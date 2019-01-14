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14.01.2019  16:49   

Геннадий Кернес и горсовет выражают соболезнования родным и близким Александра Кривцова

Мэр Харькова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким Почетного гражданина города Харькова Александра Кривцова, который умер сегодня, 14 января.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес и городской совет выражают соболезнования родным и близким Александра Кривцова 
 
«Примите искренние и глубокие соболезнования в связи с постигшей вас невосполнимой утратой. Мы знали Александра Станиславовича как опытного и профессионального руководителя, который посвятил свою жизнь городу Харькову. Его многолетняя работа в Харьковском городском совете была посвящена служению людям. Ум, знания и ответственное отношение к делу Александра Станиславовича были направлены на улучшение жизни харьковчан и развитие города. Память о нем будет жить в сердцах многих людей. Желаем вам сил и мужества пережить это горе», - говорится в соболезновании городского головы.
 
Справка. Кривцов Александр Станиславович родился 3 сентября 1950 года в городе Волчанске Харьковской области. Трудовую деятельность начал в 1973 году помощником мастера на Харьковском авиационном заводе.
 
С 1990 по 2001 год работал председателем Киевского районного в городе Харькове совета. С 2001 по 2005 год - заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации. В 2006-2012 годах - первый заместитель Харьковского городского головы. В 2009 году присвоено звание «Почетный гражданин города Харькова».
 
Кандидат экономических наук, профессор Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского.
 
Награжден орденом «За заслуги» ІІІ и ІІ степеней, орденом «Знак Почета», орденом «За доблесть и честь», орденом «Чернобыльский Крест: Мужество. Честь. Гуманность», орденом Украинской Православной Церкви Равноапостольного князя Владимира ІІІ степени, почетным знаком МЧС Украины, международным знаком Европейской академии бизнеса (Оксфорд, Великобритания).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнования, харьков, кривцов
 
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