Безработные Шевченковского района активно приобщаются к оплачиваемым общественным работам

Оплачиваемые общественные работы временного характера - один из видов активной поддержки безработных, что позволяет привлечь безработных к общественно полезному труду и приносит пользу местным общинам.
Специалисты Шевченковской районной филиала Харьковского областного центра занятости активно привлекают к этому виду трудовой деятельности безработных района.
«В течение прошлого года в оплачиваемых общественных работах временного характера приняли участие более 500 безработных. Наиболее запрашиваемые направления такой деятельности - это работы по благоустройству, проводимых в рамках экологического двухмесячника и приурочены к государственным праздникам », - рассказал директор Шевченковского районного филиала Харьковского областного центра занятости Руслан Шокиров.
По его словам, в прошлом году безработные стали активнее участвовать в участии в общественных работах на объектах социальной сферы и работах социальной направленности.
Речь идет о помощи семьям участников АТО и обслуживания одиноких нетрудоспособных граждан, не получающих помощи от других государственных структур. Такой вид общественной работы позволяет не только получить доход, но и помочь общине.
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Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
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