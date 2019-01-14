Главная Новости Общество Безработные Шевченковского района активно приобщаются к оплачиваемым общественным работам
14.01.2019  18:22   

Безработные Шевченковского района активно приобщаются к оплачиваемым общественным работам

Оплачиваемые общественные работы временного характера - один из видов активной поддержки безработных, что позволяет привлечь безработных к общественно полезному труду и приносит пользу местным общинам.


://kha.dcz.gov.ua

Специалисты Шевченковской районной филиала Харьковского областного центра занятости активно привлекают к этому виду трудовой деятельности безработных района.

«В течение прошлого года в оплачиваемых общественных работах временного характера приняли участие более 500 безработных. Наиболее запрашиваемые направления такой деятельности - это работы по благоустройству, проводимых в рамках экологического двухмесячника и приурочены к государственным праздникам », - рассказал директор Шевченковского районного филиала Харьковского областного центра занятости Руслан Шокиров.

По его словам, в прошлом году безработные стали активнее участвовать в участии в общественных работах на объектах социальной сферы и работах социальной направленности.

Речь идет о помощи семьям участников АТО и обслуживания одиноких нетрудоспособных граждан, не получающих помощи от других государственных структур. Такой вид общественной работы позволяет не только получить доход, но и помочь общине.

Источник:   Харьковский центр занятости
 Тэги:  безработные, занятость, временная, харьков, шевченковский, работы
 
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