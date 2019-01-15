Синоптики обещают Харькову аномальный перепад температур

Погода и в дальнейшем будет только способствовать образованию гололеда.
Харьковские синоптики прогнозируют в ближайшие дни колебания температуры воздуха, осадки и налипание мокрого снега.
Погоду на Харьковщине в ближайшие дни в региональном Гидрометцентре определяют как неустойчивую. И ее характерным признаком будет аномальный, по их словам, перепад температур.
Так, во вторник в ночное время ожидается около минус 3-х, а уже днем и вечером понижение температуры до минус 8-ми. А со среды еще более значительное похолодание.
«15 января ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем понижение температуры от 3° мороза до 2° тепла утром до 3 - 8° мороза вечером. 16 января температура ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза. 17 января ночью 7 - 12 ° мороза, днем 1 - 6° мороза», – сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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